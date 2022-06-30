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Новым главным тренером «Локомотива» назначен немец Йозеф Циннбауэр

Максим Крюков
17:45 30.06.2022
Последним местом работы немецкого специалиста был ФК «Орландо Пайретс» из ЮАР. Под его руководством команда дважды становилась бронзовым призером Южноафриканской премьер-лиги и выигрывала Кубок Восьми.
Новым главным тренером «Локомотива» назначен немец Йозеф Циннбауэр
© Фото: fclokomotiv, Twitter
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Футбольный клуб «Локомотив» объявил о назначении нового главного тренера, им стал 52-летний немецкий специалист Йозеф Циннбауэр. Об этом сообщили в пресс-службе «железнодорожников».

«Футбольный клуб "Локомотив" достиг договоренности с Йозефом Циннбауэром, согласно которой немецкий специалист займет должность главного тренера. Марвин Комппер продолжит работу в тренерском штабе и сохранит ключевую роль в подготовке команды к матчам. Заур Хапов также продолжит работу в штабе первой команды», - говорится в сообщении.

Последним местом работы немецкого специалиста был футбольный клуб «Орландо Пайретс» из ЮАР. Под его руководством команда из Йоханнесбурга дважды становилась бронзовым призером Южноафриканской премьер-лиги и одерживала победу в Кубке Восьми.

«Рады приветствовать Йозефа Циннбауэра в нашей команде. Как мы и планировали, "Локомотив" усиливает тренерский штаб специалистом с хорошим опытом работы в разноплановых чемпионатах», - заявил спортивный директор клуба Томас Цорн.

Ранее стало известно, что московский ФК ЦСКА возглавил бывший главный тренер футбольного клуба «Сочи» Владимир Федотов. Вместе с ним в тренерский штаб пришли Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов. Они, так же как и Федоров, работали в «Сочи».

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