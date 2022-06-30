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Макрон заявил об усилении военного присутствия Франции на восточном фланге НАТО

Максим Крюков
15:22 30.06.2022
О своем решении лидер французского государства заявил на пресс-конференции после саммита Североатлантического альянса.
Макрон заявил об усилении военного присутствия Франции на восточном фланге НАТО
© Фото: Julien Mattia, ZUMAPRESS, globallookpress
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Французская армия усилит военное присутствие на восточном фланге НАТО. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Североатлантического блока в Мадриде.

«Восточный фланг НАТО будет усилен французским военным контингентом», - приводит слова французского лидера ТАСС.

Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Североатлантический альянс имеет право укрепить свои позиции на восточном фланге. Он отметил, что блок вправе больше не придерживаться договора, заключенного с РФ. Напомним, что Россия с 2021 года добивалась отказа НАТО от расширения на восток. В январе текущего года Москва вела переговоры с альянсом о гарантиях безопасности. Одно из требований России - требование вернуть НАТО на позиции 1997 года.

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