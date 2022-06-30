По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, главное - это возвращение военных России и военных, сражающихся за право на жизнь жителей ЛНР и ДНР.

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В Кремле прокомментировали обмен пленными с Украиной, состоявшийся вчера по формуле «144 на 144 человека». Это сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Для нас главным является возвращение наших военных и всех военных, которые сражаются за право на жизнь людей в ДНР и ЛНР. По деталям я не уполномочен что-либо говорить. Это полностью прерогатива наших военных», - сказал Песков журналистам.

Ранее в Минобороны России рассказали о состоянии военнослужащих, освобожденных по обмену. Как сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, почти все освобожденные из вражеского плена - раненые или тяжелораненые. Им уже оказывается необходимая медпомощь.

Также в российском оборонном ведомстве заявили об уничтожении более 80 иностранных наемников под Николаевом.