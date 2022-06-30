Акции «Газпрома» упали на 30 процентов после отказа компании от выплаты дивидендов

В компании ранее сообщили, что на заочном годовом собрании акционеров принято решение о нецелесообразности выплаты дивидендов за 2021 год.

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Акции компании «Газпром» обвалились более чем на 30% после решения акционеров не выплачивать дивиденды за 2021 год. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 12.57 мск акции падают на 26% - до 220,25 рубля. Максимальное снижение составило 30,22% - до 207,69 рубля, что составляет минимум с 26 апреля. Индекс Мосбиржи на этом фоне теряет 5,8%.

В четверг, 30 июня, в «Газпроме» сообщили, что на заочном годовом собрании акционеров принято решение о нецелесообразности выплаты дивидендов за 2021 год. Приоритетом компании сейчас является развитие инвестиционной программы, включая газификацию регионов РФ, и подготовка к зиме, поэтому компания должна быть готова к выплате налогов в повышенном размере, сообщил зампред правления холдинга Фамил Садыгов.

Ранее сообщалось, что в новый состав совета директоров «Газпрома» вошел министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Он заменил председателя Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимура Кулибаева.