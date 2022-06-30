В стране и мире ВСУ обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра в полночь Виктория Ивашечкина Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. © Фото: Донецк Сергей Аверин, РИА Новости Читайте нас на: ВСУ в 00.10 обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка. Украинские военные выпустили 15 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров. Сведения о возможных пострадавших и разрушениях уточняются. «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ, по направлению город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено 15 снарядов калибром 155 миллииметров», - сказано в сообщении представительства ДНР в СЦКК в Telegram-канале. Двумя днями ранее, 28 июня, Вооруженные силы Украины выпустили по Ясиноватой десять ракет из РСЗО «Град». В этот же день утром ВСУ применили американские РСЗО HIMARS. Ими обстреляли населенный пункт Перевальск в Луганской Народной Республике. Это стало первым случаем применения реактивных систем залпового огня США в ЛНР. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика