ВСУ обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра в полночь
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
© Фото: Донецк Сергей Аверин, РИА Новости
ВСУ в 00.10 обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка. Украинские военные выпустили 15 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров. Сведения о возможных пострадавших и разрушениях уточняются.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ, по направлению город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено 15 снарядов калибром 155 миллииметров», - сказано в сообщении представительства ДНР в СЦКК в Telegram-канале.
Двумя днями ранее, 28 июня, Вооруженные силы Украины выпустили по Ясиноватой десять ракет из РСЗО «Град». В этот же день утром ВСУ применили американские РСЗО HIMARS. Ими обстреляли населенный пункт Перевальск в Луганской Народной Республике. Это стало первым случаем применения реактивных систем залпового огня США в ЛНР.