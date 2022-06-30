В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Жена Порошенко сломала ноготь журналистке в лондонском отеле

Андрей Аркадьев
11:15 30.06.2022
В сюжете ТСН говорится, что жена политика Марина пыталась отобрать у журналистки телефон, на который она снимала видео.
Жена Порошенко сломала ноготь журналистке в лондонском отеле
© Фото: Mykola Vasylechko, Світлина Миколи Василечка, CC BY-SA 4.0, Wikimedia
Читайте нас на:

Супруга бывшего президента Украины Петра Порошенко напала на журналистку в дорогом отеле Лондона, сообщает телеканал ТСН.

Отмечается, что политик завтракал вместе с семьей в ресторане отеля, который находится в центре британской столицы. Сутки проживания в номере этой гостинице стоят от 1 300 до 5 000 евро.

В репортаже говорится, что журналистка ТСН собралась пообщаться с Порошенко. Политик вышел из-за стола и стал отвечать на вопросы. Однако общению воспрепятствовала жена Порошенко. Она попыталась отобрать у журналистки телефон, на который та снимала видео и сломала ей ноготь.

Марину удалось успокоить, она вернулась к столу, а экс-президент извинился за поведение супруги. Он продолжил беседу с журналисткой и рассказал ей о целях поездки в Великобританию.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:05 В стране и мире
Из порта в Бердянске вышло первое судно с зерном
09:22 В стране и мире
Уволивший Райкина ректор ВШСИ скончался в Москве
08:46 Армия
Видео
Путин назвал освобождение Донбасса и безопасность России конечной целью СВО на Украине
08:17 В стране и мире
В Совбезе РФ назвали заморозку российских активов одной из величайших краж в истории
07:43 В стране и мире
Российские ученые разработали стандарты для сетей 5G
Популярное
Reuters: «Русский салат» в меню шокировал участников саммита НАТО
Видео
МО РФ: детонация уничтоженных в Кременчуге украинских боеприпасов вызвала пожар в неработающем ТЦ
Видео
Шойгу лично проинспектировал задействованную в спецоперации на Украине российскую группировку войск
МО РФ: вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под ее полный контроль
МО РФ: в ходе наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское
Видео
«Клоун и козел»: военнослужащие ВСУ поделились мнением о Зеленском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.