Жена Порошенко сломала ноготь журналистке в лондонском отеле

В сюжете ТСН говорится, что жена политика Марина пыталась отобрать у журналистки телефон, на который она снимала видео.

© Фото: Mykola Vasylechko, Світлина Миколи Василечка, CC BY-SA 4.0, Wikimedia

Супруга бывшего президента Украины Петра Порошенко напала на журналистку в дорогом отеле Лондона, сообщает телеканал ТСН.

Отмечается, что политик завтракал вместе с семьей в ресторане отеля, который находится в центре британской столицы. Сутки проживания в номере этой гостинице стоят от 1 300 до 5 000 евро.

В репортаже говорится, что журналистка ТСН собралась пообщаться с Порошенко. Политик вышел из-за стола и стал отвечать на вопросы. Однако общению воспрепятствовала жена Порошенко. Она попыталась отобрать у журналистки телефон, на который та снимала видео и сломала ей ноготь.

Марину удалось успокоить, она вернулась к столу, а экс-президент извинился за поведение супруги. Он продолжил беседу с журналисткой и рассказал ей о целях поездки в Великобританию.