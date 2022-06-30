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Боевые корабли ТОФ отразили «атаку» ударных дронов в Приморье

10:39 30.06.2022
Дежурными средствами радионаблюдения кораблей ТОФ своевременно были выявлены все воздушные цели.
Боевые корабли ТОФ отразили «атаку» ударных дронов в Приморье
© Фото: Минобороны России
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Боевые корабли Тихоокеанского флота в ходе тренировки отразили условную атаку беспилотников противника на пункт базирования в Приморье. В ходе занятий ракеты не применялись, пуски были выполнены электронным способом, сообщает пресс-служба ТОФ.

Условный противник, используя разведывательные и ударные дроны, попытался атаковать базу, инфраструктуру и ряд критически важных объектов. Однако средства радионаблюдения выявили «вражеские» беспилотники.

«При заходе целей в зону поражения корабельных зенитно-ракетных комплексов расчеты отработали алгоритм применения по ним оружия с выполнением электронных пусков ракет», - говорится в сообщении.

Все воздушные цели удалось нейтрализовать, уточнили в пресс-службе. В учениях были задействованы корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Громкий», «Совершенный», а также большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев».

Корветы проекта 20 380 - корабли ближней морской зоны. Полное водоизмещение достигает 2,2 тысячи тонн, скорость - 27 узлов, дальность автономного плавания - до 4 000 миль.

В составе ВМФ России находятся несколько кораблей данного проекта: «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий» - в составе Балтийского флота и «Совершенный», «Громкий» - в составе Тихоокеанского флота.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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