Нарышкин раскрыл смысл названия подразделения нелегальной разведки СВР

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Управление «С» в составе СВР - подразделение, выполняющее функции нелегальной разведки. Название «С» происходит от слова «специальный», сообщил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости.

Ранее, 28 июня Управление «С» отметило вековой юбилей. Разведчики-нелегалы работают за границей под видом граждан страны, в которой находятся, либо под видом подданных третьих государств. Нелегал добывает ценные разведданные для страны, он работает под легендой без дипломатического прикрытия.

Нарышкин рассказал, что в Первом главном управлении КГБ приказом от 17 сентября 1954 года было образовано наделенное соответствующими функциями, силами и средствами Специальное управление (Спецуправление, СУ).

«Что касается современного наименования подразделения, которое всем известно как Управление "С", то можно констатировать, что 20 октября 1966 года упоминавшееся выше Спецуправление было переименовано в Управление "С" ПГУ КГБ при Совете министров СССР. При этом в среде оперсостава в неофициальной обстановке подразделение продолжают называть "спецуправлением"», - добавил он.

По словам Нарышкина, для нашей страны в сегодняшних условиях востребованность работы нелегальных разведчиков выросла.

Накануне глава СВР заявил, что Россия - единственная страна, у которой есть современная нелегальная разведка, которая в состоянии в течение нескольких лет добывать ценные сведения за границей.