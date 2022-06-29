В МИД подтвердили получение ноты Киева о введении визового режима с Россией

Россия всегда соблюдала соглашения о безвизовых и трансграничных поездках и продолжает это делать, отметили в МИД РФ.

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Решение об ответных мерах Москвы на введение Киевом визового режима будет приниматься с учетом российских интересов и гуманитарного аспекта. Министерство иностранных дел РФ получило соответствующую ноту от украинской стороны, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук. Об этом пишет РИА Новости.

С 1 июля для россиян начинает действовать визовый режим при въезде на Украину. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил меру «беспрецедентными угрозами национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности».

Как уточнил Полищук, со следующего месяца перестают действовать два соглашения: 1997 года о безвизовых поездках граждан и 2011 года о трансграничном передвижении жителей приграничных регионов.

Он добавил, что в российском внешнеполитическом ведомстве будут изучать ситуацию, связанную с решением украинских властей и последствия для россиян. Полищук подчеркнул, что для России украинские граждане не являются чужими.