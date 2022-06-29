Посол РФ в США рассказал о страданиях США от собственных санкций против России

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что введение Западом санкций против РФ привело к обострению кризиса в мировой экономике. По его словам, сами Штаты вынуждены страдать от собственных санкций, говорится в Telegram-канале дипмиссии.

«Повсеместно наблюдаются снижение деловой активности, разрушение транспортно-логистических цепочек, замедление инвестиционных потоков», - отметил дипломат.

По словам Антонова, благодаря своим инициативам рост потребительских цен в Штатах установил антирекорд за последние 40 лет.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что американская сторона сознательно перекладывает ответственность на Россию за кризис поставок продовольствия в мире. Он добавил, что киевские власти чинят препятствия для осуществления доставки провизии и других товаров морским путем. При этом американские власти не желают признавать свои промахи во внешней экономике.