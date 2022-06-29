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Невидимая рука РЭБ: военнослужащие ВС РФ продемонстрировали возможности «Красухи-4»

Константин Исаев
05:00 29.06.2022
Главный принцип работы этой системы в том, что все низколетящие цели теряют навигацию и связь.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Бойцы выбегают в охраняемую зону. Как и везде, здесь главное - безопасность. Система радио-электронной борьбы тоже нуждается в защите. Но эти ребята - не обычные контрактники, а настоящие спецы с глубокими техническими знаниями. Этот комплекс называется «Красуха-4». Возможно, это название кого-то и позабавит, но те, кто знает, на что способна эта станция РЭБ относятся к ней серьезно. 

Главный принцип работы этой системы в том, что все низколетящие цели, будь то вертолет, самолет или беспилотник, теряют навигацию и связь. После этого они вынуждены подниматься вверх над землей, где их уже поджидают комплексы противовоздушной обороны. Одна из установок этого комплекса работает в лесополосе.

«Работа довольно-таки сложная, но у нас персонал уже более обученный, частенько ездим во всякие командировки, так что опыт имеется, для нас уже не так все сложно», - признался начальник станции помех РЭБ с позывным «Гвоздика».

Обстановка здесь под контролем круглые сутки. И благодаря этим бойцам, только за последний месяц небо на этом участке наступления стало практически безопасным.

«Активность практически сходит на нет уже на протяжение трех месяцев. С каждым днем все меньше и меньше авиация противника пытается показаться в зоне доступности наших радаров. Потому что эффективность у нас - практически 100%», - объяснил командир роты комплексов РЭБ с позывным «Астра».

Радиоэлектронная борьба - это только часть огромной системы противовоздушной обороны наших вооруженных сил. Все, что происходит в небе на нашем участке наступления, контролируется разнообразными системами ПВО и, конечно, авиацией.

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