Падение рабочего со строительных лесов в СК «Динамо» во Владивостоке попало на видео

Инцидент произошел во время подготовки к соревнованиям по художественной гимнастике.

© Видео: Telegram Владивостока © Фото: Telegram Владивостока

Во Владивостоке спасли рабочего, который повис на потолочной балке в местном спорткомплексе «Динамо». Момент падения мужчины со строительных лесов попал на видео, которое позже было опубликовано в Telegram-канале города.

Как уточняется, инцидент произошел во время подготовки к соревнованиям по художественной гимнастике и демонтажа баннера. Неожиданно строительные леса начали падать, рабочий повис на потолочной балке.

Чтобы спасти мужчину, присутствующие натянули большое покрывало, на которое мужчина приземлился. Перед этим они подтащили к рабочему ворота, однако была вероятность, что мужчина может пораниться о металлический каркас. После удачного приземления на покрывало рабочему помогли подняться на ноги, после этого он поблагодарил своих спасителей. Грамотная работа очевидцев инцидента помогла мужчине избежать травм.