Российскому режиссеру Дьякову предложили вступить в Американскую киноакадемию

В этом году подобные предложения получили представители из 53 стран.

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Американская академия кинематографических искусств и наук пригласила российского режиссера Антона Дьякова вступить в ее состав. Об этом стало известно во вторник, 28 июня.

«Американская академия кинематографических искусств и наук расширяет число приглашений по вступлению в организацию до 397 артистов и деятелей, которые отличились своим вкладом в кинематограф», - цитирует ТАСС сообщение академии.

В этом году подобные предложения получили представители из 53 стран. Сорокадвухлетний режиссер-мультипликатор имеет порядка десяти работ, среди которых «Виват, мушкетеры!» и «Питон и сторож». Минувшей весной на церемонии награждения премии «Оскар» анимационная короткометражка Дьякова была включена в число претендентов.