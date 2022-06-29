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Безопасность в регионе и экономическая мощь: к чему пришли лидеры «Каспийской пятерки» на саммите

Дария Сенникова
Максим Крюков
22:45 29.06.2022
Осенью в Москве состоится Каспийский экономический форум, на котором будут обсуждаться наиболее важные и актуальные предложения.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
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На Каспийском море не будут присутствовать Вооруженные силы других стран - к такой договоренности пришли участники Каспийского саммита в Ашхабаде. На нем главы России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана обсудили актуальные вопросы региональной безопасности. Лидеры стран особо отметили необходимость более тесного взаимодействия в военной сфере на Каспии.

Встреча впервые проходит во дворцовом комплексе Огузхан, который построили при бывшем президенте Туркменистана и нынешнем спикере верхней палаты местного парламента Гурбангулы Бердымухамдове. Саммит совпал с 65-летием спикера. По особому поводу Владимир Путин в качестве подарка привез сабли и шахматы от златоустовских мастеров, а также скульптуру наездника от правнука знаменитого петербургского скульптора Лансере.

До начала саммита российский лидер встретился и с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

«Все согласились, приехали в очном формате, это, по-моему, чуть ли не первая встреча со времен начала пандемии коронавируса», - отметил глава российского государства.

Кроме того, это первый зарубежный выезд Владимира Путина с начала специальной военной операции по защите Донбасса. В Ашхабад он приехал на следующий день после поездки в Таджикистан. Партнерство стран опирается не только на дружбу, но и на развитие торгово-экономических связей. Товарооборот России с прикаспийскими странами растет. В прошлом году он увеличился более чем на треть, составив 34 миллиарда долларов. Большие возможности для взаимодействия у «Прикаспийской пятерки» отмечаются и в сфере энергетики.

«Уже реализуются договоренности о совместной эксплуатации в акваториях Каспия месторождений нефти и газа. Это позволяет разумно и эффективно, соблюдая интересы сторон, использовать природные богатства Каспийского моря как в традиционных, так и в инновационных, альтернативных секторах энергетики», - заявил Владимир Путин.

Переговоры о правовом статусе богатого природными ресурсами Каспийского моря велись более двадцати лет. В 2018 году лидеры «пятерки» подписали Конвенцию, согласно которой основная площадь водной поверхности осталась в общем пользовании России, Азербайджана, Казахстана, Ирана и Туркменистана.

«В Конвенции зафиксировано главное: именно страны «прикаспийской пятерки» несут ответственность перед нынешними и будущими поколениями за сохранение Каспия и устойчивое развитие региона», - напомнил российский президент.

В новых реалиях, когда западные страны прибегают к санкциям против России, развитие торговых связей через Каспий становится пространством взаимовыгодного сотрудничества.

«По итогам 5 месяцев текущего года объем перевозок казахстанских грузов по маршруту увеличился в 2,5 раза, а общий товарооборот с прикаспийскими странами более, чем на 9%. С целью наращивания объема грузопотока по морю мы приступили к модернизации его портовой инфраструктуры и расширению морского флота», - сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Каспийское море - перспективный водный торговый поток, объединяющий Европу и Азию. Для развития делового сотрудничества в регионе предложено создать Каспийский Совет - платформу для инициатив частного бизнеса. Усилит инвестиционную привлекательность каспийского региона и будущий международный транспортный коридор «Север - юг».

«Это поистине масштабный проект транспортной артерии протяженностью 7200 километров - от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии. Скорейшему запуску этого коридора призвано способствовать вступившее в силу в прошлом году соглашение между прикаспийскими государствами о сотрудничестве в области транспорта», - подчеркнул Путин.

Кроме того, запланировано развитие морских и речных маршрутов, соединяющих города на Каспийском побережье. Будут построены и пассажирские терминалы. До 2030 года - железнодорожные и автомобильные подходы к портам.

«Расширяем на Каспии соответствующую инфраструктуру. Особое внимание уделяем портам Астрахань, Оля и Махачкала», - уточнил российский лидер.

«Море мира» - так в кулуарах саммита назвали Каспий. Пользование его акваториями мирными средствами закреплено между странами официально. Каспийский регион продолжит развиваться бесконфликтно.

«Выступаем также за то, чтобы ускорить введение в действие уже подписанных документов в таких важнейших сферах, как предотвращение морских инцидентов, борьба с терроризмом и организованной преступностью. Весьма полезно было бы ускорить работу по находящимся на стадии согласования проектам новых пятисторонних соглашений о сотрудничестве в сфере безопасности мореплавания, поиска и спасения на море, научных исследований, о борьбе с браконьерством», - сказал глава РФ.

Россия давно решает экологические проблемы Каспийского моря. Ввод в Советский период плотины нижней части Волжско-Камского каскада и бесконтрольный вылов осетровых опустошили рыбный бассейн. Теперь свыше 80% так называемого русского осетра происходит с российских рыбоводных заводов. Работа над поддержанием хрупкой экосистемы Каспия продолжится и дальше, как и сотрудничество стран «пятерки» в развитии туризма и культуры.

«В качестве пилотного проекта собрать воедино шедевры ковроткачества, которыми гордятся все наши страны, и провести их в виде передвижной выставки или фестиваля по всему региону. И, конечно, следует активизировать развитие регионального туризма, что, безусловно, будет способствовать сближению народов наших стран. К примеру, в Астраханской области в будущем году будет сдан в эксплуатацию первый на Каспии большой круизный лайнер "Петр Первый"», - выступил с предложением Владимир Путин.

Предложения этого саммита будут обсуждаться уже в Москве - на Каспийском экономическом форуме, который запланирован на осень.

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