Эрдоган и Байден обсудили поставки истребителей F-16 в Турцию

Личная встреча двух президентов состоялась в ходе саммита НАТО в Мадриде.

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В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках саммита НАТО, проходящего в Мадриде, провел встречу с американским лидером Джо Байденом. В ходе нее руководители двух стран обсудили поставки истребителей F-16.

Также президенты затронули темы, касающиеся политики Греции и планируемой операции вооруженных сил Турции на севере Сирии против Рабочей партии Курдистана. Встреча продлилась чуть более часа. Об этом сообщает телеканал NTV.

Напомним, в апреле прошлого года Пентагон уведомил Турцию об ее исключении из программы производства истребителей пятого поколения F-35. Данное решение, как объяснили в Штатах, обусловлено закупкой Турцией у России ЗРК С-400, которые «несовместимы с F-35».

После этого Эрдоган заявил о предложении США купить истребители F-16 четвертого поколения. Согласно сообщениям турецких СМИ, в случае, если американский конгресс одобрит поставки, страна получит 120 самолетов F-18 Block 70.