Эрдоган и Байден обсудили поставки истребителей F-16 в Турцию
В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках саммита НАТО, проходящего в Мадриде, провел встречу с американским лидером Джо Байденом. В ходе нее руководители двух стран обсудили поставки истребителей F-16.
Также президенты затронули темы, касающиеся политики Греции и планируемой операции вооруженных сил Турции на севере Сирии против Рабочей партии Курдистана. Встреча продлилась чуть более часа. Об этом сообщает телеканал NTV.
Напомним, в апреле прошлого года Пентагон уведомил Турцию об ее исключении из программы производства истребителей пятого поколения F-35. Данное решение, как объяснили в Штатах, обусловлено закупкой Турцией у России ЗРК С-400, которые «несовместимы с F-35».
После этого Эрдоган заявил о предложении США купить истребители F-16 четвертого поколения. Согласно сообщениям турецких СМИ, в случае, если американский конгресс одобрит поставки, страна получит 120 самолетов F-18 Block 70.