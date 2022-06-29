В ЛНР заявили, что их разведка выследила маршрут передвижения наемников из США в Северске
Действия украинского формирования, которое дислоцируется в городе Северск, полностью контролируют американские наемники. Такое заявление сделал помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев.
«Сейчас в Северске находятся порядка шести тактических батальонов ВСУ, которые будут передвигаться в ближайшие сутки в район Краматорска на помощь в Славянск...ЧВКшники США полностью управляют боевыми действиями: говорят батальонам, куда и как передвигаться», - приводит его слова ТАСС.
Он также добавил, что разведка Луганской Народной Республики осведомлена о маршруте передвижения наемников из Соединенных Штатов.
«Американцы передвигаются на больших машинах, на которых стоят ПТУРы или минометы... Они располагались во второй школе в Северске, потом передвигались в район церкви за Северском в Серебрянку, в лесополосу. В ночь они возвращаются в Северск», - рассказал помощник министра.
Ранее Министерство обороны России опубликовало данные о количестве иностранных наемников, приехавших на Украину. Ведомство представило таблицы, из которых следует, что с начала специальной военной операции больше всего наемников прибыло из Польши, Канады и США.