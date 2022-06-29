В стране и мире В ЛНР заявили, что их разведка выследила маршрут передвижения наемников из США в Северске Анна Назайкина Американские наемники передвигаются на больших машинах, на которых установлены ПТУРы или минометы, добавили в МВД республики. © Фото: U.S. Department of Defense Читайте нас на: Действия украинского формирования, которое дислоцируется в городе Северск, полностью контролируют американские наемники. Такое заявление сделал помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев. «Сейчас в Северске находятся порядка шести тактических батальонов ВСУ, которые будут передвигаться в ближайшие сутки в район Краматорска на помощь в Славянск...ЧВКшники США полностью управляют боевыми действиями: говорят батальонам, куда и как передвигаться», - приводит его слова ТАСС. Он также добавил, что разведка Луганской Народной Республики осведомлена о маршруте передвижения наемников из Соединенных Штатов. «Американцы передвигаются на больших машинах, на которых стоят ПТУРы или минометы... Они располагались во второй школе в Северске, потом передвигались в район церкви за Северском в Серебрянку, в лесополосу. В ночь они возвращаются в Северск», - рассказал помощник министра. Ранее Министерство обороны России опубликовало данные о количестве иностранных наемников, приехавших на Украину. Ведомство представило таблицы, из которых следует, что с начала специальной военной операции больше всего наемников прибыло из Польши, Канады и США. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика