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В ЛНР заявили, что их разведка выследила маршрут передвижения наемников из США в Северске

Анна Назайкина
14:48 29.06.2022
Американские наемники передвигаются на больших машинах, на которых установлены ПТУРы или минометы, добавили в МВД республики.
В ЛНР заявили, что их разведка выследила маршрут передвижения наемников из США в Северске
© Фото: U.S. Department of Defense
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Действия украинского формирования, которое дислоцируется в городе Северск, полностью контролируют американские наемники. Такое заявление сделал помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев.

«Сейчас в Северске находятся порядка шести тактических батальонов ВСУ, которые будут передвигаться в ближайшие сутки в район Краматорска на помощь в Славянск...ЧВКшники США полностью управляют боевыми действиями: говорят батальонам, куда и как передвигаться», - приводит его слова ТАСС.

Он также добавил, что разведка Луганской Народной Республики осведомлена о маршруте передвижения наемников из Соединенных Штатов.

«Американцы передвигаются на больших машинах, на которых стоят ПТУРы или минометы... Они располагались во второй школе в Северске, потом передвигались в район церкви за Северском в Серебрянку, в лесополосу. В ночь они возвращаются в Северск», - рассказал помощник министра.

Ранее Министерство обороны России опубликовало данные о количестве иностранных наемников, приехавших на Украину. Ведомство представило таблицы, из которых следует, что с начала специальной военной операции больше всего наемников прибыло из Польши, Канады и США.

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