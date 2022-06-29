ВСУ оставляют позиции: что известно о боевых действиях в Донбассе

В городах Луганской Народной Республики есть погибшие в результате обстрелов.

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Войска ЛНР и ДНР при поддержке Вооруженных сил России ведут успешные наступательные действия. Что происходит в Донбассе, рассказал корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.

«Несколько снарядов упали в Петровском районе, контузило женщин, несколько снарядов ударили по Донецку ночью, повредили ЛЭП, трансформаторные станции, в результате несколько тысяч человек остались без света», - сказал он.

По словам Кустова, в Макеевке в одной из шахт под землей остаются несколько горняков.

«Российская армейская авиация, ВКС и донецкая артиллерия ведут активную контрбатарейную борьбу и подавляют огневые точки противника», - добавил он.

Между тем под огнем ВСУ сегодня оказались Ясиноватая, Пантелеймоновка, Новобахмутовка. Особых разрушений и жертв нет.

В городах ЛНР есть погибшие в результате обстрелов. Известно, что шесть сотрудников компаний мобильной связи погибли в Попасной и четверо были ранены. Они занимались восстановлением мобильных сетей и попали под обстрел.

«В Стаханове упала тактическая баллистическая ракета "Точка-У", в результате один мирный житель погиб, получили повреждения жилые дома. Подобная ситуация и в Запорожской области. В Новой Каховке упало несколько баллистических ракет "Точка-У", не менее 13 человек пострадали, двое погибли. Сгорели жилые дома, повреждения получила больница», - отметил Кустов.

Корреспондент рассказал, что в Новой Каховке военные обезвредили группу украинских диверсантов и нашли тайник с вооружением иностранного производства, где были ПЗРК, противотанковые управляемые ракеты, стрелковое оружие натовского производства.