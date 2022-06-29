Украина потеряла 221 самолет и 134 вертолета с начала спецоперации

Также уничтожены 351 ЗРК, 3 853 танка и других бронемашин, 692 боевые машины РСЗО.

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За все время спецоперации, которую проводят ВС РФ совместно с силами ЛНР и ДНР, украинская сторона потеряла 221 самолет, 134 вертолета, 1 391 беспилотник. Об этом сообщил 29 июня на ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также Украина с начала спецоперации потеряла 351 ЗРК, 3 853 танка и других бронемашин, 692 боевые машины РСЗО, 3 052 орудия полевой артиллерии и миномета и 3 907 единиц специальной военной автомобильной техники.

По словам Конашенкова, украинская сторона несет большие потери, ВС РФ успешно наступают. Он заявил, что в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода из 350 военнослужащих 108-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ осталось 30 человек.

Ранее российское военное ведомство поделилось кадрами боевой работы мотострелков ЗВО в ходе спецоперации на Украине. В Минобороны уточнили, что российские военные ведут огонь из танков, БМП, артиллерии, минометов и стрелкового оружия.

Напомним, Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ подчеркнул, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов