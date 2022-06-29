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В ФРГ заявили, что не хотят денонсировать Основополагающий акт Россия - НАТО

Анна Назайкина
10:39 29.06.2022
Берлин примет новую стратегическую концепцию на саммите НАТО, отметила глава МИД Германии.
В ФРГ заявили, что не хотят денонсировать Основополагающий акт Россия - НАТО
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
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ФРГ не хочет отказываться от Основополагающего акта Россия - Североатлантический альянс. Такое заявление сделала глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок.

«У нас есть новая стратегическая концепция здесь, на саммите НАТО, которую мы примем... Но мы всегда давали понять, будучи федеральным правительством Германии, что мы, например, не хотим денонсировать Основополагающий акт Россия - НАТО», - сказала она в беседе с телеканалом Zweites Deutsches Fernsehen.

По словам главы ведомства, в настоящий момент Североатлантический альянс стремится к обеспечению мирного сосуществования стран на европейском континенте.

Напомним, что накануне, 28 июня, стартовал саммит в Мадриде. Мероприятие завершится в четверг, 30 июня. В конце позапрошлой недели генеральный секретарь военно-политического блока заявил, что альянс в ходе саммита объявит Россию угрозой миру и безопасности альянса.

Роскосмос в преддверии мероприятия, на котором РФ «объявят злейшим врагом», показал спутниковые фото Вашингтона и других центров принятия решений альянса.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию, чтобы защитить население Луганской и Донецкой народных республик, подвергшееся геноциду со стороны киевского режима. Впоследствии ряд стран осудили действия РФ и ввели против нее санкции.

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