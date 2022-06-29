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ФРГ не хочет отказываться от Основополагающего акта Россия - Североатлантический альянс. Такое заявление сделала глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок.

«У нас есть новая стратегическая концепция здесь, на саммите НАТО, которую мы примем... Но мы всегда давали понять, будучи федеральным правительством Германии, что мы, например, не хотим денонсировать Основополагающий акт Россия - НАТО», - сказала она в беседе с телеканалом Zweites Deutsches Fernsehen.

По словам главы ведомства, в настоящий момент Североатлантический альянс стремится к обеспечению мирного сосуществования стран на европейском континенте.

Напомним, что накануне, 28 июня, стартовал саммит в Мадриде. Мероприятие завершится в четверг, 30 июня. В конце позапрошлой недели генеральный секретарь военно-политического блока заявил, что альянс в ходе саммита объявит Россию угрозой миру и безопасности альянса.

Роскосмос в преддверии мероприятия, на котором РФ «объявят злейшим врагом», показал спутниковые фото Вашингтона и других центров принятия решений альянса.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию, чтобы защитить население Луганской и Донецкой народных республик, подвергшееся геноциду со стороны киевского режима. Впоследствии ряд стран осудили действия РФ и ввели против нее санкции.