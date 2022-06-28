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Путин подписал закон о регистрации детей по месту жительства

Ян Брацкий
23:41 28.06.2022
Инициатива вызвана тем, что не во всех муниципалитетах есть родильные дома и женщин часто доставляют в крупные перинатальные центры за пределами их места жительства.
Путин подписал закон о регистрации детей по месту жительства
© Фото: Официальный сайт Мэра Москвы
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, позволяющий указывать в свидетельстве о рождении место жительства родителей, а не место появления ребенка на свет. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«По желанию родителей (одного из родителей) вместо фактического места рождения ребенка, родившегося на территории Российской Федерации, может быть указано место жительства родителей (одного из родителей) на территории Российской Федерации», - говорится в документе.

В пояснительной записке ранее отмечалось, что не во всех муниципалитетах имеются родильные дома и рожениц часто доставляют в крупные перинатальные центры. В этой связи, количество детей, родившихся не по месту жительства родителей, существенно возрастает.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что все дети, появившиеся на свет в регионе после 24 февраля автоматически получат гражданство Российской Федерации. Аналогичная мера коснется проживающих в области детей-сирот.

Указ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями Херсонской и Запорожской областей президент Владимир Путин подписал 25 мая. Сразу после этого, в центрах обработки документов выстроились очереди из желающих получить паспорт РФ. Херсонская область и приазовская часть Запорожской области перешли под контроль российских военных в ходе специальной операции по защите жителей Донбасса. В регионах сформированы администрации, налажено вещание российских телеканалов, происходит восстановление торговых, культурных и социальных связей с РФ.

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