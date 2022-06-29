Переправа под огнем и автоматный бой: новые подвиги бойцов ВС РФ на Украине

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Спешившись, российские военнослужащие скрытно подобрались к группе боевиков на дальность ведения огня. Евгений первым выстрелом из РПГ поразил боевую машину националистов, чем внес панику в ряды радикалов. Продолжая бой с боевиками, Евгений вместе с подчиненными прицельным огнем уничтожили часть живой силы диверсантов. Понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, оставшиеся в живых сложили оружие и были доставлены российскими военнослужащими в заданный район, где в ходе допросов выдали ценные сведения о действующих в окрестностях диверсионно-разведывательных группах.

Перед подразделением российских военнослужащих, в состав которого входил рядовой Антон Казаков, была поставлена задача - форсировать водную преграду и, закрепившись на противоположном берегу, обеспечить безопасное наведение понтонной переправы. Противник всеми возможными силами оказал ожесточенное сопротивление, ведя массированный огонь с противоположного берега реки. В ходе завязавшегося боя с украинскими националистами Антон лично обнаружил и прицельным огнем из крупнокалиберного пулемета уничтожил две укрепленные снайперские позиции противника. Лишившись поддержки снайперов, националисты не смогли удержать занимаемый рубеж.