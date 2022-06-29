Переправа под огнем и автоматный бой: новые подвиги бойцов ВС РФ на Украине
Зачастую, российские военнослужащие вступают в бой с превосходящими силами противника, проявляя при этом личное мужество, героизм и отвагу.
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Прапорщик Евгений Колесников, действуя в головной походной заставе, обнаружил на одном из ответвлений дороги группу украинских националистов, готовивших нападение на российскую колонну. Мгновенно оценив ситуацию, Евгений принял единственное верное решение - атаковать противника.