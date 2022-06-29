Армия Армия Армия

Переправа под огнем и автоматный бой: новые подвиги бойцов ВС РФ на Украине

00:00 29.06.2022
Зачастую, российские военнослужащие вступают в бой с превосходящими силами противника, проявляя при этом личное мужество, героизм и отвагу.
Переправа под огнем и автоматный бой: новые подвиги бойцов ВС РФ на Украине
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Прапорщик Евгений Колесников, действуя в головной походной заставе, обнаружил на одном из ответвлений дороги группу украинских националистов, готовивших нападение на российскую колонну. Мгновенно оценив ситуацию, Евгений принял единственное верное решение - атаковать противника.

© ТРК "Звезда"

Спешившись, российские военнослужащие скрытно подобрались к группе боевиков на дальность ведения огня. Евгений первым выстрелом из РПГ поразил боевую машину националистов, чем внес панику в ряды радикалов. Продолжая бой с боевиками, Евгений вместе с подчиненными прицельным огнем уничтожили часть живой силы диверсантов. Понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, оставшиеся в живых сложили оружие и были доставлены российскими военнослужащими в заданный район, где в ходе допросов выдали ценные сведения о действующих в окрестностях диверсионно-разведывательных группах.

Перед подразделением российских военнослужащих, в состав которого входил рядовой Антон Казаков, была поставлена задача - форсировать водную преграду и, закрепившись на противоположном берегу, обеспечить безопасное наведение понтонной переправы. Противник всеми возможными силами оказал ожесточенное сопротивление, ведя массированный огонь с противоположного берега реки. В ходе завязавшегося боя с украинскими националистами Антон лично обнаружил и прицельным огнем из крупнокалиберного пулемета уничтожил две укрепленные снайперские позиции противника. Лишившись поддержки снайперов, националисты не смогли удержать занимаемый рубеж.

© ТРК "Звезда"

Прикрывая форсирование российскими военнослужащими водной преграды, Антон уничтожил большое количество живой силы противника пулеметным огнем. Смелые и решительные действия рядового Антона Казакова позволили подразделениям батальонно-тактической группы выдавить противника с занимаемых позиций и обеспечить оперативное наведение переправы для дальнейшего развития стремительного наступления.

Группа военнослужащих, в состав которой входил рядовой Сергей Чуйкин выполняла задачи по обеспечению безопасности передвижения российских войск. Продвигаясь по маршруту следования колонны, рядовой обнаружил большую группу из числа украинских националистов, вооруженных гранатометами и стрелковым оружием. Несмотря на численное превосходство противника, российские военнослужащие приняли решение дать бой неприятелю. Противник открыл огонь по позициям российских военнослужащих из автоматов и крупнокалиберных пулеметов. Подвергаясь обстрелу, Сергей лично вел огонь из автомата и подавил огневую точку с крупнокалиберным пулеметом, а также, поразив боезапас боевиков, спровоцировал взрыв, который уничтожил большую часть группы.

© ТРК "Звезда"

Оставшиеся в живых националисты, лишенные боезапаса, сбежали с поля боя. Благодаря смелым и решительным действиям рядового Чуйкина, готовящаяся боевиками засада была сорвана.

Материл подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:25 В стране и мире
Турция согласилась на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
22:02 В стране и мире
ЦБ РФ: Россияне смогут ограничить онлайн-операции для защиты от мошенников
21:28 В стране и мире
ВСУ выпустили по Ясиноватой десять ракет из РСЗО «Град»
21:27 В стране и мире
Автобусное и ж/д сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями запустят с 1 июля
18:28 В стране и мире
Норвегия отказала России в пропуске грузов для поселений на Шпицбергене
Популярное
Видео
МО РФ: детонация уничтоженных в Кременчуге украинских боеприпасов вызвала пожар в неработающем ТЦ
Видео
Шойгу лично проинспектировал задействованную в спецоперации на Украине российскую группировку войск
МО РФ: территория предприятия «Азот» контролируется подразделениями НМ ЛНР
МО РФ: вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под ее полный контроль
МО РФ: в ходе наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское
Видео
«Клоун и козел»: военнослужащие ВСУ поделились мнением о Зеленском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.