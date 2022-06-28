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NBC: Байден продлит миссию военных США в Польше

Ян Брацкий
02:31 28.06.2022
Таким образом, присланные в феврале в Польшу две тысячи американских солдат будут оставлены в стране на более длительный срок.
NBC: Байден продлит миссию военных США в Польше
© Фото: Sebastian Gollnow dpa Globallookpress
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Президент США Джо Байден намерен продлить присутствие американских военных в Польше. Как ожидается, соответствующее заявление глава Белого дома сделает в ходе поездки по Европе на текущей неделе, сообщил телеканал NBC, ссылаясь на источники в окружении американского лидера. По их данным, присланные в феврале в Польшу две тысячи военных будут оставлены на более длительный срок. Что касается прибалтийских стран, то планы Байдена на этот счет не раскрываются.

Ранее стало известно, что члены Североатлантического альянса планируют принять решение о самом крупном развертывании контингента в Европе. Этот шаг призван «положить конец отношениям с Москвой». Некоторые страны хотят формировать восточную группировку бригадами, а не боевыми группами, как сейчас.

Если следовать этому принципу, количество военнослужащих внутри одной единицы с 1000-1600 вырастет как минимум в два раза. Вместе с тем обсуждается размещение дивизий под командованием генералов численностью до 15 тысяч человек.

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