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Загрязненная река и ущерб экологии: чем обернулась попытка сдать бочки на металлолом в Лобне

Алексей Алексеев
Максим Крюков
20:08 28.06.2022
Пробы воды отправлены в лабораторию , заключение специалистов о том, что попало в реку, нужно ждать еще несколько дней.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Экоактивисты и жители подмосковного города Лобня пытаются спасти птиц, попавшие в реку, в которую, по предварительным данным, было слито некое вязкое вещество, похожее на клей.

«Вы знаете, я думаю, что вы их не спасете, уже все. Это делать без толку, это делать не стоит. Оставьте их в покое», - сказал ветеринар Александр Гаврилов.

В воде оказалось неизвестное вещество, все, кто принимал участие в ликвидации ЧП, говорят, что раньше ничего подобного не видели.

«В воде получилась эмульсия, напоминающая клеевое вещество. Из-за чего птицы стали погибать, перья не могли водой отмыться от этого вещества, птицы не взлетали. Так как они пьют эту воду, в организм попали нечистоты, и птицы погибали», - рассказала местная жительница Елена Терехова.

В настоящее время пробы воды отправлены в лабораторию , заключение специалистов о том, что попало в реку, нужно ждать еще несколько дней, а вот на вопрос как, ответ, кажется, уже найден.

Предположительно, в один из коллекторов слили неизвестное вещество из бочек , все для того, чтобы сдать их в прием металлолома, который находится неподалеку.

Выручка от сдачи бочек в металлолом может составить не больше нескольких тысяч рублей , куда больше властям Подмосковья придется потратить на ликвидацию последствий экологического ЧП, однако все могло быть гораздо хуже.

«Все реки межу собой связаны, в том числе подводными течениями. Река Лобня в парке "Река времени", так и жители отмечают, что это экологическое бедствие могло бы перерасти в большее, потому что река Лобня впадает в Нестерину, а далее в озеро Круглое, и это нанесло бы большой ущерб большей части Подмосковья», - заявил глава г.о. Лобня Евгений Баришевский.

К счастью, местные жители вовремя заметили неизвестное вещество в реке, обратились к властям, и в большую воду содержимое бочек не попало. Но даже так, чтобы устранить загрязнение, пришлось потратить сотни килограммов сорбента, несколько дней на месте работали коммунальщики, эксперты и следователи. Теперь на берегу Лобни будут дежурить экологи, чтобы удостовериться, что природа сможет восстановиться после вреда, который ей нанесли люди, чтобы заработать несколько тысяч рублей.

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