Два часа в холодной воде: как на Енисее спасли девочку, которую затянуло в шлюз

Сейчас с девочкой работают психологи, а в МЧС по Красноярскому краю решают вопрос о награждении спасателя.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"

В Красноярском крае спасателям удалось спасти 15-летнюю девочку, которую затянуло в шлюз на Енисее. Подросток гуляла по дамбе и упала в воду. В шлюз ее затянуло сильным течением. Она оказалась в ловушке, выбраться из которой самостоятельно было не по силам.

«Хочу сказать большое спасибо спасателям, пожарным, водолазам, кто помогал моей дочери спастись, кто поддержал и не дал случиться беде. Вы все огромные молодцы», - поблагодарила мама спасенной девочки Екатерина Юрговец.

Прохожие, услышавшие крики о помощи, вызвали спасателей. Когда те приехали, увидели, что ребенок едва держится за прутья. Сотрудник МЧС Максим Тарасюк сразу понял: еще несколько минут и девочка утонет. Рискуя собственной жизнью, он нырнул к ней.

«Увидел, что воздушная подушка. Сделал попытку к ней нырнуть, чтобы ее не унесло. Подбадривал, контролировал самочувствие», - рассказал командир отделения отдельного поста пожарно-спасательной части №11 ГУ МЧС России по Красноярскому краю Максим Тарасюк.

Держась за руки, спасатель и девочка вместе провели два часа в холодной воде.

«За себя не было страшно. За девочку переживал. Течение большое - самого уносило. Она могла запаниковать, и ей бы дыхания не хватило проплыть шлюз», - добавил он.

Чтобы спасти ребенка, выше по течению Енисея перекрыли шлюзы, это быстро снизило уровень воды. Дальше с помощью подъемного крана специалисты подняли решетку для фильтрации мусора и открыли путь к спасению. Сейчас ребенку ничего не угрожает. С девочкой работают психологи. А в ведомстве решают вопрос о награждении спасателя.