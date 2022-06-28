В жилом доме на востоке Москвы произошел крупный пожар

По предварительной информации, никто не пострадал.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Во вторник вечером на востоке Москвы произошел крупный пожар. В жилом доме №5 на улице 2-я Пугачевская огонь охватил балконы с девятого по двенадцатый этаж.

Сейчас на месте происшествия работают несколько пожарных расчетов. В данный момент открытое горение частично ликвидировано.

По предварительной информации, никто не пострадал. В ходе тушения с девятого этажа спасли женщину. Причину возгорания установят специалисты.

Напомним, на днях в Подмосковье произошел пожар на территории бывшего завода «Электроугли». Для тушения привлекали 17 единиц техники и 55 человек.