«Спасибо России»: директор школы-интерната в Донбассе поблагодарила военных РФ за гумпомощь

Все гуманитарные наборы всегда формируются с учетом пожеланий детей и их воспитателей.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Школа-интернат расположена неподалеку от линии соприкосновения. Здесь живут и учатся не просто сироты. Многие воспитанники с различными заболеваниями, в том числе с отставанием в развитии. Сюда приехали бойцы из Центрального военного округа, привезли очередную партию гуманитарной помощи. Свою группировку они называют «Отважные». Но не менее отважные здесь и дети, и их учителя.

В наборах - продукты, игрушки, сладости и канцелярские наборы. Бойцы курируют сразу несколько местных детских домов, и все гуманитарные наборы всегда формируются с учетом пожеланий детей и их воспитателей.

Что значит даже не сама гуманитарная помощь, а простое внимание, видно по глазам этих детей. Они буквально облепили наших бойцов. Фотографии, бесконечные вопросы, простое человеческое общение.

«Спасибо России, спасибо воинам Российской Федерации за то, что начиная с 2014 года вы неустанно нам помогаете. И мы действительно чувствуем эту поддержку, наши дети чувствуют, и все мы. И надеемся на скорую победу», - поблагодарила директор школы-интерната Татьяна Семенова.

Сейчас в этом детском доме находятся не только его воспитанники, но и дети из соседних сел и городов, по которым все еще идут обстрелы.

И так на всех прифронтовых участках российские военные поступают всегда. Очень часто оставаясь без заслуженного отдыха, часто подвергая себя дополнительному риску. Все для того, чтобы в тяжелом детстве этих ребят были по-настоящему светлые моменты.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов