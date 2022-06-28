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В Подмосковье пройдет финал Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»

17:49 28.06.2022
Команды Луганской и Донецкой народных республик будут участвовать в соревнованиях  впервые.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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С 4 по 8 июля на базе подмосковного парка «Патриот» и 253-го общевойскового полигона ЗВО «Алабино» пройдет финал военно-спортивной игры «Победа». Об этом стало известно 28 июня на пресс-конференции в ТАСС.

Игра объединила сотни тысяч ребят со всей России. В финале примут участие 84 команды по десять участников – из большинства регионов страны, а также Донецкой и Луганской Народных Республик. 

Военно-спортивная игра «Победа» – одно из ключевых ежегодных событий юнармейского движения. Уже более 20 лет она продолжает традиции легендарной «Зарницы», на которой выросло несколько поколений настоящих патриотов.

«На игру приедут лучшие из лучших, действительно увлеченные спортом, творчеством, наукой, военным делом. Помимо хорошей личной подготовки, для победы в игре крайне важны командный дух и взаимопонимание», – отметил Начальник Главного Штаба «Юнармии» олимпийский чемпион Никита Нагорный.

Команды Луганской и Донецкой народных республик будут участвовать в соревнованиях  впервые.

«Мы очень рады видеть команды. Все, что у Министерства обороны имеется, все площадки готовы к проживанию детей и подростков, обеспечено пятиразовое питание, все действующие нормы соблюдены», – поделился начальник Управления военно-патриотической работы и взаимодействия с общественными объединениями ГВПУ ВС РФ Игорь Сергиенко.

Организаторы игры «Победа» – Министерство обороны РФ, Министерство просвещения РФ, Движение «Юнармия» и Российское движение школьников.

Этапы соревнований: «Визитка»; «Ратные страницы истории Отечества»; «Статен в строю, силен в бою»; «Огневой рубеж» и главный конкурс «Победы» - тактическая игра на местности «Дорога победителей». Участники соревнуются в скорости, выносливости, уверенности в своих силах, смелости и решительности.

В этом году один из этапов – конкурс «Ратные страницы истории Отечества» - прорабатывался вместе с «Диктантом Победы». Вне конкурса пройдет исторический квест «Курская битва». Его проведут 5 июля – в День начала одного из решающих сражений в ходе Великой Отечественной войны.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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