В стране и мире ЕК сообщила о начале торговли электроэнергией между Украиной и ЕС Максим Крюков © Фото: Nikita Yurenev, RussianLook, globallookpress Читайте нас на: Европейский союз и Украина с 30 июня начнут торговые отношения, касающиеся электроэнергии. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. «Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии объявила сегодня, что торговля электроэнергией между Украиной и ЕС начнется на этой неделе, 30 июня. Я приветствую это событие, которое последовало за успешной экстренной синхронизацией украинской и молдавской энергосистем с европейской континентальной энергосистемой в марте», - приводит ее слова ТАСС. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика