Бизнесмен Михальченко получил 20 лет колонии по делу о резиденции президента РФ

По данным следствия, во время строительства объектов в Ново-Огарево было похищено более 1,2 миллиарда рублей.

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Второй Западный окружный военный суд в Москве приговорил к 20 годам колонии строгого режима предпринимателя, экс-гендиректора холдинговой компании «Форум» Дмитрия Михальченко, похитившего деньги во время стройки резиденции президента РФ. Также его обвиняли в создании преступного сообщества.

«Окончательно назначить Михальченко наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - сказал судья.

Кроме того, Михальченко назначили штраф в размере миллиона рублей. Бывших высокопоставленных сотрудников Федеральной службы охраны РФ также приговорили к лишению свободы.

По данным следствия, во время строительства объектов в Ново-Огарево было похищено более 1,2 миллиарда рублей.

В 2018 году Михальченко приговорили к лишению свободы за контрабанду спиртного. В 2016 году следователи обнаружили два контейнера с контрафактным коньяком стоимостью около полумиллиона рублей за бутылку. Было установлено, что алкоголь поставлялся в рестораны предпринимателя.