Представитель Гармаша подтвердил, что актер поможет восстановить театр в Херсоне

Сергей Гармаш родился в Херсоне и начинал свою артистическую деятельность в этом городе.

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Российский актер Сергей Гармаш часто помогает театрам, однако предпочитает это не афишировать, так как это делается не для пиара. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал представитель артиста Олег Будрин в ответ на просьбу прокомментировать участие Гармаша в восстановлении Херсонского областного академического музыкально-драматического театра.

Ранее о том, что Гармаш прибыл в Херсон и планирует подключиться к восстановлению театра, где он начинал как актер, сообщил руководитель военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.

«Он много занимается подобными делами, и родной город - не исключение. Но он это нигде не афиширует никогда... Это его личное право, как гражданина, помочь в той или иной ситуации, организации или человеку. Он это делает не ради пиара, а это позиция его человеческая», - сказал Будрин.

Гармаш родился в Херсоне, работал в этом городе актером после окончания Днепропетровского театрального училища, а также выезжал в близлежащие поселки и колхозы с гастролями. В Москву артист переехал после службы в армии.