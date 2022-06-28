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МИД призвал немедленно прекратить деятельность в России двух шведских организаций

Анна Касаткина
13:56 28.06.2022
Проекты организаций не отвечают заявленным целям сотрудничества, а фокусируются на дестабилизации российского общества, заявили в ведомстве.
МИД призвал немедленно прекратить деятельность в России двух шведских организаций
© Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В России запретили работать Шведскому агентству международного развития и Шведскому институту. Об этом на своем сайте сообщает МИД РФ.

Во вторник, 28 июня, в ведомство вызвали временного поверенного в делах Швеции в России и заявили ему, что деятельность этих двух организаций в стране является нежелательной и ее следует немедленно прекратить. В ином случае их сотрудники будут признаны персонами non grata.

Как пояснили в МИД, Шведское агентство международного развития и Шведский институт, целью которых является продвижение национальной культуры, языка и образа жизни за рубежом, в данный момент занимаются реализацией «Стратегии правительства Швеции по поддержке демократии, прав человека и окружающей среды в России на 2020-2024 гг.» с общим бюджетным финансированием в объеме 389 миллионов шведских крон. С началом российской спецоперации на Украине шведская сторона заявила, что средства бюджета стратегии будут направлены на поддержку «российских демократических, правозащитных, экологических НПО и независимых СМИ».

«На эти цели будет перенаправлено около 40% общего бюджета стратегии, изначально выделенного на реализацию российско-шведских проектов в других сферах с госучастием. Тем самым окончательно свернуты российско-шведские природоохранные инициативы в регионе Балтийского моря и Баренцевом/Евроарктическом регионе, а также обмен опытом в обеспечении социального благополучия и улучшения условий жизни людей с ограниченными возможностями по линии министерств, ведомств, регионов и муниципалитетов, а также взаимодействие по линии государственных вузов», - отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что реализуемые двумя организациями проекты в настоящий момент не отвечают заявленным целям сотрудничества, а фокусируются на дестабилизации российского общества. Финансирование при этом носит непрозрачный характер, несмотря на неоднократные напоминания российской стороны сделать его открытым, заключили в МИД.

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