В МО РФ раскрыли результаты удара ВКС России по дислокации «Азова»* в Харькове

В результате ударов ВКС России уничтожены более 100 украинских военнослужащих, иностранных наемников и до 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

ВКС России в ходе проведения спецоперации на Украине нанесли удары по пунктам дислокации полка «Азов»* в Харькове и одного из батальонов 92-й мотопехотной бригады у поселка Покотиловка в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге 28 июня.

В результате ударов погибли более 100 человек, среди них как военнослужащие ВСУ, так и иностранные наемники, уничтожены до 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

В ходе успешных действий ВС РФ, а также сил ЛНР и ДНР украинская сторона терпит большие потери, добавил Конашенков. Кроме того, нередко мобилизованные украинские бойцы воюют между собой из-за низкой квалификации.

По словам представителя российского военного ведомства, такой инцидент произошел с новобранцами, которые прибыли на доукомплектование 97-го батальона 60-й пехотной бригады. Они попали под минометный обстрел сослуживцев.

В 28-й механизированной бригаде иностранные наемники открыли огонь на поражение по разведывательной группе этого соединения. Это привело к тому, что четверо военнослужащих погибли, трое были ранены, отметил Конашенков.

Представитель МО РФ отчитался об успехах сил ПВО. Так, за прошедшие сутки удалось уничтожить в воздухе три украинских штурмовика Су-25 и один вертолет Ми-8 под Николаевом.

Ранее корреспондент «Звезды» Виталий Никулин показал, как выглядит вооружение вертолетов Ка-52 ВКС РФ, экипажи которых выполняют задачи в ходе спецоперации на Украине.

Напомним, Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ подчеркнул, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

* «Азов» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов