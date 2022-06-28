В Кремле рассказали о рабочих планах Путина в ходе поездки в Ашхабад

© Фото: Mikhael Klimentyev Kremlin Pool Globallookpress

Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет ряд встреч в рамках Каспийского саммита, который состоится в Ашхабаде 29 июня. Среди них беседы с лидерами Туркменистана, Азербайджана и Ирана. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. С его слов, сначала Путин встретится с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

«С ним будет краткая беседа, после чего предусматривается участие в шестом Каспийском саммите. А после его завершения наш президент проведет две двусторонних встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Ирана Ибрахимом Раиси», - цитирует Ушакова РИА Новости.

На сайте Кремля сообщается, что в ходе саммита, президенты Азербайджана, Ирана, Казах­ста­на, России и Туркме­нистана рассмотрят актуальные вопросы многостороннего сотрудничества на Каспии в различных сферах.