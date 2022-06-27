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Слепая зона: кадры работы Ми-8 с комплексами РЭБ на борту

Константин Исаев
05:20 27.06.2022
Радиоэлектронное воздействие оказывается на ЗРК и авиацию противника, лишая их возможности обнаруживать объекты и наводить управляемые ракеты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей вертолетов Ми-8 с установленными на борту современными комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Летчики армейской авиации Воздушно-космических сил выполняют задачи по подавлению средств радиотехнической разведки и наведения противника в ходе специальной военной операции на Украине.

Военнослужащие применяют современные комплексы РЭБ на предельной высоте. Это делается с целью наибольшего охвата площади радиоэлектронного воздействия на зенитно-ракетные комплексы, авиацию противника, лишая возможности обнаруживать объекты и наводить управляемые ракеты класса «воздух - воздух», «земля - воздух» и «воздух - земля».

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине утром 24 февраля. Главными целями заявлены демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения Донбасса. В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что все удары наносятся высокоточным оружием и исключительно по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

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