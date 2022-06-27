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Покорить небо: как инструкторы из России обучают сирийских десантников прыжкам с Ил-76

06:30 27.06.2022
Перед тем, как сделать свои первые шаги в небо, сирийские военнослужащие из дивизии спецназначения «Тигры» долго тренировались на земле.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российский транспортник Ил-76 стремительно уходит в небо и направляется в район пустыни, расположенной в провинции Хама. На борту более сотни сирийских десантников, которые еще ни разу в жизни не прыгали с самолета. Для них это главный экзамен.

Когда самолет достигает заданного района, замедляется до предельно низкой скорости в 350 километров в час и выдерживает высоту в один километр, то наступает момент «Х». Парашютисты выходят из открытых боковых дверей плотным строем. С минимальным интервалом. Практически вплотную. Навстречу сильному потоку воздуха.

Когда купол раскрылся нужно поправить стропы и, работая ими, обеспечить максимально комфортное приземление. Российские парашютные системы Д-6 считаются одними из самых надежных в мире.

Белые купола парашютов отлично видны на фоне пейзажа пустыни, поэтому для поисковой группы не составляет труда обнаружить место приземления парашютистов, чтобы оказать всю необходимую помощь, помочь сложить парашют и быстро увезти из под палящего солнца в место, где есть тень.

На каждом этапе прыжков, от сбора парашюта и захода в самолет, до выхода из воздушного судна, сирийских десантников сопровождают российские инструкторы. Рядом с ними молодые бойцы всегда чувствуют себя уверенно.

Перед тем, как сделать свои первые шаги в небо, сирийские десантники из дивизии спецназначения «Тигры» долго тренировались на земле. В учебном центре, где установлены аналоги российских воздушно-десантных тренажеров. Здесь парашютистов учат прыгать из любых типов воздушных суден, правильно приземляться и тренируют вестибулярный аппарат.

В распоряжении дивизии спецназначения есть тренажер для подготовки десантников, где они спускаются по тросу. Попутно стреляют, имитируют спуск на парашюте.

Далее задачи для сирийских десантников будут еще больше усложняться. Им предстоит прыгать ночью в полной боевой экипировке и с грузовыми контейнерами. Совсем скоро это будут универсальные бойцы, которые пополнят братство десантников и станут страшным сном для любого противника.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина, Игорь Лапик, Николай Баранов.

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