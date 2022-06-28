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Подавление огнем и прорыв из окружения: в Минобороны рассказали о подвигах бойцов ВС РФ на Украине

00:00 28.06.2022
Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации демонстрируют личное мужество, профессионализм и отличную боевую выучку.
Подавление огнем и прорыв из окружения: в Минобороны рассказали о подвигах бойцов ВС РФ на Украине
© Фото: Минобороны России
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С первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик старший лейтенант Роман Генисецкий силами своего подразделения обеспечивал артиллерийской поддержкой наступающие российские войска. Обороняющийся противник оказывал ожесточенное сопротивление, ведя артиллерийский и минометный огонь в сторону российских подразделений.

© Минобороны России

Используя беспилотный летательный аппарат, артиллеристы обнаружили батарею гаубиц украинских националистов, в том числе иностранного производства. Старший лейтенант Роман Генисецкий решил поразить цели, лично корректировал огонь, в результате чего были уничтожены две гаубичные самоходные артиллерийские установки вместе с расчетами. Понеся потери, противник, лишенный возможности сдержать натиск российских войск, был вынужден отступить и покинуть занимаемые ранее позиции.

Действуя в составе группы, младший сержант Константин Кандалов осуществлял разведывательно-поисковые действия на освобожденных территориях. Благодаря своим профессиональным навыкам, Константину Кандалову удалось обнаружить хорошо замаскированный опорный пункт украинских боевиков. Оценив обстановку, учитывая численное превосходство противника, Константин вышел на связь с вышестоящим командованием и передал координаты хорошо укрепленной позиции. По переданным Константином Кандаловым координатам подразделения российской артиллерии нанесли точный удар, в результате которого опорный пункт и находящиеся там боевики были уничтожены.

© Минобороны России

Продвигаясь в заданном секторе поиска и продолжая выдавливать боевиков, группа, в составе которой находился младший сержант, обнаружила ДРГ противника и вступила с ними в бой. В результате вражеского огня из крупнокалиберных минометов один российский десантник получил ранение. Младший сержант Константин Кандалов вытащил раненного военнослужащего из-под огня в безопасное место, оказал ему первую медицинскую помощь и продолжил выполнять боевую задачу. Одновременно с обстрелом, националисты предприняли попытку окружить группу десантников. Обнаружив это, младший сержант Кандалов огнем из стрелкового оружия, сковал их действия и вынудил укрыться в ближайшем заброшенном доме. В ходе перестрелки с боевиками, Константин Кандалов получил контузию, но из боя не вышел. Силами российских десантников группа националистов была полностью уничтожена.

С первых дней проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик прапорщик Дмитрий Чемышев выполнял боевые задачи по обеспечению командования группировки российских войск непрерывной связью на передовом пункте управления.

Дмитрий обеспечивал устойчивую связь, грамотно и профессионально действовал при применении противником средств постановки помех, тем самым обеспечивал непрерывное управление подразделениями российских войск для продолжения успешного наступления.

© Минобороны России

При передвижении группы российских войск в новый оперативный район, колонна бронетехники, в которой следовал экипаж Дмитрия Чемышева, подверглась внезапному нападению украинских боевиков. Завязался бой, в результате которого антенна, расположенная на аппаратной машине, обеспечивающей связь с вышестоящим штабом, получила повреждения, в результате чего связь с командованием и внутри колонны была нарушена. Дмитрий Чемышев, находясь под обстрелом противника, мгновенно оценил характер повреждений оборудования и, рискуя своей жизнью, в кратчайшие сроки произвел его ремонт. Мужественные, самоотверженные и профессиональные действия прапорщика Чемышева позволили восстановить нарушенную связь, обеспечить передачу информации командованию, что позволило оперативно силами артиллерийских подразделений подавить огневые точки украинских неонацистов.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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