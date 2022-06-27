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«Нет НАТО»: как мировое сообщество реагирует на решения стран G7 в ходе саммита

Максим Крюков
Тагир Валиди
22:23 27.06.2022
Жители многих государств приняли решения стран «большой семерки» без особого энтузиазма.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Juan Carlos Rojas XinHua Globallookpress
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Новые санкции против России, а также помощь Украине были в центре внимания на саммите G7. Он прошел в баварском замке Эльмау. Главным тезисом итогового заявления стало то, что Запад продолжит поддерживать Киев, в том числе поставками оружия, и на этой поддержке не намерен экономить. Однако в Германии решения глав «большой семерки» приняли без особого энтузиазма.

Одни митингующие требуют отмены саммита, на который потрачено 166 миллионов евро, другие - призывают глав государств обратить внимание на изменения климата. Но ни те ни другие услышаны не были. Главная тема встречи - помощь Киеву и новые антироссийские санкции. Одно из новых возможных ограничений - запрет на импорт российского золота. Но даже по этому вопросу единой позиции лидеры не выработали.

По данным британской газеты Independent, ограничения поддерживают только США, Великобритания, Канада и Япония. Канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил определиться позже и обсудить на уровне ЕС.

«Рынок драгоценных металлов глобальный, он достаточно большой, объемный и очень разнообразный. Как и со всеми остальными товарами, разумеется, если один рынок теряет свою привлекательность в связи с нелегитимными решениями, то происходит переориентировка туда, где эти товары больше востребованы и где более комфортные и более законные экономические режимы», - прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

За круглым столом не раз звучало имя российского президента Владимира Путина. Например, перед началом встречи и традиционным рабочим снимком Борис Джонсон в шутку предложил коллегам снять рубашки.

Но куда чаще говорили о помощи Украине, в том числе военной. Президент США Джо Байден на встречу приехал не с пустыми руками. Американские издания пишут, что Соединенные Штаты в ближайшее время объявят о закупке системы противоракетной обороны класса «земля-воздух» средней и большой дальности для Киева. О максимально возможной поддержке говорил и Олаф Шольц.

«Мы обсуждаем все темы, которые стоят на повестке дня, особое внимание мы уделяем единству в поддержке Украины, и мы поняли, что мнение всех собравшихся здесь по этому вопросу совпадает. Я думаю, это хороший сигнал. Мы принимаем правильные жесткие решения. Можно сказать, что мы помогаем Украине настолько, насколько это возможно, при этом делаем все, чтобы избежать конфликта России и НАТО», - рассказал Федеральный канцлер Германии.

Лидеры Великобритании и Канады даже записали видеообращение к украинцам.

«Все лидеры G7 оказывают все большую поддержку Украине, мы вместе увеличиваем санкционное давление на Россию», - заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Мы увеличиваем объем санкций, мы наращиваем финансовую поддержку, экономическую помощь и оказываем военную поддержку Украине», - сказал, в свою очередь, премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

В итоге сумма, которую лидеры «семерки» пообещали Киеву до конца года, составит 3 миллиарда долларов - это гуманитарная помощь. Причем они не исключили, что для поддержки в восстановлении страны в будущем используют замороженные российские активы. Хотя пока законодательство стран не позволяют это сделать, ситуация может измениться в ближайшее время, считают эксперты.

«Возможно все. Вопрос - какие сложности надо преодолеть. На нынешний момент законодательства G7 не позволяют таким образом использовать российские активы. Сейчас законодательной базы, чтобы российские активы национализировать и направить их Украине или куда угодно, в фонд защиты диких животных например, нет. Но активы можно создать, Канада уже объявила, что она примет законодательство, чтобы национализировать российские активы, государственные и частные. Это первая ласточка. Дальше смогут следовать по ее пути, тропа проложена, направление указано», - поделился мнением политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Президент Украины Владимир Зеленский присоединился к участникам саммита по видеосвязи. Правда, его речь осталась за кадром. Известно лишь, что он дал понять - Киев не заинтересован в затягивании боевых действий в стране и рассчитывает на активную военную поддержку Запада в ближайшие месяцы. Тезисы своего выступления он выложил в Telegram-канале.

«Первое - действенные гарантии безопасности для нашего государства. Второе - современная противоракетная оборона для Украины и поставки достаточного объема оружия. Третье - восстановление аграрного экспорта из нашей страны. Четвертое - признание России государством- спонсором терроризма, радикальное ограничение ее нефтяных доходов и конфискация всех замороженных и арестованных российских активов. Пятое - послевоенное восстановление Украины, которое станет крупнейшим экономическим проектом нашего времени», - написал украинский лидер.

Прозвучали на встрече и заявления по поводу предстоящего саммита G20, который пройдет в ноябре в Индонезии. Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен в кулуарах заверила телеканалу ZDF, что не поддерживает бойкот России, на котором настаивали многие западные страны.

«Мы должны очень тщательно подумать о том, не парализуем ли мы всю группу G20, поэтому я не поддерживаю это. Я думаю, будет лучше, если президент Путин приедет, чтобы сказать ему, что мы думаем. И тогда он тоже должен занять позицию», - заявила Урсула фон дер Ляйен телекомпании ZDF.

Впрочем, лидер Индонезии прислал Владимиру Путину приглашение и отзывать его не собирается. Помощник российского президента заявил, что приглашение принято, и глава государства отправится на Бали 15-16 ноября. А лидеров стран «семерки» ждут в Мадриде на саммите НАТО . Генсек Альянса сегодня анонсировал увеличение сил быстрого реагирования организации до трехсот тысяч, а Россия будет объявлена наибольшей угрозой.

«Мы укрепим наши передовые оборонные рубежи и усилим боевые группы на восточных рубежах до батальонного уровня. Мы трансформируем силы быстрого реагирования НАТО и увеличим их численность до более чем триста тысяч человек. Мы увеличим военные резервы и запасы военного оборудования. Все это вместе станет крупнейшим шагом для укрепления нашей коллективной безопасности и сдерживания со времен холодной войны», - сообщил Йенс Столтенберг.

Протестами встречают саммит НАТО жители одного из городов в Испании. Они скандировали «нет НАТО» и требовали ликвидировать военные базы в Европе. Активисты считают, что Альянс - агрессивное объединение, которое провоцирует конфликты и усиливает милитаризацию всей планеты.

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