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«Били тяжелой артиллерией»: как выглядят последствия обстрела Макеевки

Андрей Аркадьев
Павел Кольцов
18:33 27.06.2022
От взрывов в доме вынесло все стекла, и прохожего мужчину убило на месте. Еще одна пожилая женщина, местная жительница, скончалась в больнице.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Корреспондент «Звезды» Павел Кольцов побывал на месте обстрела ВСУ Червоногвардейского района Макеевки, где погибли два мирных жителя, еще двое получили ранения.

«Вот воронка от прилета. Очевидно, что били тяжелой гаубичной артиллерией. Вот осколок этого снаряда. Его нам сбросили с третьего этажа. То есть мы представляем, какой разлет осколков был», - сказал он.

От взрывов в доме вынесло все стекла, и одного человека, прохожего мужчину, убило на месте. Еще одна пожилая женщина, местная жительница, продавала малину. Получила тяжелые ранения и скончалась уже в больнице. В самом магазине вынесло все стекла, и ранения получила одна из продавщиц.

Обстреливать город начали с утра. Первым традиционно пострадал Петровский район, он ближе к линии фронта. Обстреляли 122-мм боеприпасами. Ранен один человек. В Ясиноватой тоже обстрел «Градами». Выпущено шесть ракет, два человека ранены. Украинская артиллерия обстреляла Еленовку. Это поселок совсем рядом с позициями украинских боевиков. Удар по поселку нанесли артиллерией калибром 152 миллиметра. Все это сопровождается разрушениями домов, инфраструктуры, отключением света.

Обстрелы продолжаются, но нет ударов по центральным районам города и нет данных об использовании украинскими боевиками 155-мм дальнобойных гаубиц иностранного производства, как это было в начале прошлой недели. Глава республики объяснил это точными контрударами Российской армии и Народной милиции ЛНР. Очевидно что противник потерял технику, но вот бьет из чего может и куда может.

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