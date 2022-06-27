Путин обсудил с Болсонару проблемы мировой продовольственной безопасности

В ходе разговора была подчеркнута важность восстановления архитектуры свободной торговли продовольствием и удобрениями.

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с бразильским коллегой Жаиром Болсонару вопросы продовольственной безопасности. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Обстоятельно рассмотрена проблематика глобальной продовольственной безопасности. Президент России дал развернутую оценку причин возникновения сложной ситуации на мировом рынке сельскохозяйственной продукции и удобрений», - говорится в сообщении.

Кроме того, была подчеркнута важность восстановления архитектуры свободной торговли продовольствием и удобрениями, которая была обрушена антироссийскими санкциями, введенными странами Запада.

«В этом контексте Владимир Путин подчеркнул, что Россия привержена выполнению своих обязательств по обеспечению бесперебойных поставок российских удобрений бразильским аграриям», - добавили в Кремле.

В четверг, 30 июня, российский лидер проведет переговоры с индонезийским коллегой Джоко Видодо, сообщается на сайте Кремля. В частности, планируется обсудить ситуацию в мировой экономике.