Володин призвал уволиться преподавателей, ведущих пропаганду против спецоперации на Украине

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Преподаватели, которые в ходе своей работы ведут пропаганду против специальной военной операции на Украине, должны покинуть занимаемые должности. С таким заявлением выступил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний «Развитие системы высшего образования в РФ».

«Тот, кто начинает все это искажать и тем более пытается использовать кафедру, ведя эту пропаганду перед студентами, должен взять и уйти, так поступают во всех странах», - приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что ректоры вузов должны осознавать свою ответственность и обращать должное внимание на подобные инциденты. По словам Володина, в таких случаях было бы правильно, если руководители, занимающие должности в бюджетных учреждениях, оставят свой пост.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что с 1 июня обретает силу решение президента Российской Федерации о повышении пенсий неработающим пожилым людям, минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума на 10%. Спикер Госдумы подчеркнул, что все социальные обязательства государства перед россиянами будут выполнены.