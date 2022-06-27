В ЛНР заявили, что Киев планировал разместить базы НАТО в Донбассе
Это хотели сделать после полномасштабного наступления на восток.
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Украинские власти планировали разместить в Харьковской и Донецкой областях военные базы НАТО. Строительство должны были начать после полномасштабного наступления на Донбасс, которое хотели развернуть в феврале этого года. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев.
«Базы НАТО должны были появиться в Купянске и на южном направлении. Это Мариуполь и Бердянск», - передает ТАСС слова Киселева.
Осуществиться этим планам помешала Россия, начавшая специальную операцию на Украине. В самом ее разгаре официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков заявлял, что на территории Украины, вопреки воле ее народа, должны были появиться базы НАТО, ядерное оружие и средства его доставки.