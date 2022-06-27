Еврокомиссия признала наличие проблемы транзита в Калининград
Еврокомиссия признала наличие проблемы калининградского транзита, однако официальных документов пока нет, идет их рассмотрение. Об этом заявили власти Калининградской области.
«Судя по скудным обрывкам информации из Литвы, наличие проблемы с калининградским транзитом как минимум признано на уровне Еврокомиссии. Насколько можно понимать, официальных документов по-прежнему нет - это то, что предложения по учету "калининградского транзита" при реализации санкционных пакетов ЕС были разработаны ЕК и направлены в Литву для комментариев. Идет их рассмотрение», - сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство области.
Сегодня стало известно, что Литва договорилась с Еврокомиссией об основных принципах транзита грузов РФ в Калининград. По словам старшего советника литовского президента по национальной безопасности Кястутиса Будриса, в планах Вильнюса не было введения «блокады Калининграда».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о реакции ведомства на запрет железнодорожного транзита из Калининградской области через Литву. Представителям литовской дипмиссии был заявлен решительный протест в связи с объявленной блокадой.