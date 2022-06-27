Еврокомиссия признала наличие проблемы транзита в Калининград

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Еврокомиссия признала наличие проблемы калининградского транзита, однако официальных документов пока нет, идет их рассмотрение. Об этом заявили власти Калининградской области.

«Судя по скудным обрывкам информации из Литвы, наличие проблемы с калининградским транзитом как минимум признано на уровне Еврокомиссии. Насколько можно понимать, официальных документов по-прежнему нет - это то, что предложения по учету "калининградского транзита" при реализации санкционных пакетов ЕС были разработаны ЕК и направлены в Литву для комментариев. Идет их рассмотрение», - сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство области.

Сегодня стало известно, что Литва договорилась с Еврокомиссией об основных принципах транзита грузов РФ в Калининград. По словам старшего советника литовского президента по национальной безопасности Кястутиса Будриса, в планах Вильнюса не было введения «блокады Калининграда».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о реакции ведомства на запрет железнодорожного транзита из Калининградской области через Литву. Представителям литовской дипмиссии был заявлен решительный протест в связи с объявленной блокадой.