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Для российских блогеров создадут «черные списки»

Сергей Лебедев
15:29 27.06.2022
Их разработкой займется Ассоциация блогеров и агентств.
Для российских блогеров создадут «черные списки»
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Ассоциация блогеров и агентств (АБА), объединяющая ведущие российские продюсерские и креативные агентства, планирует создать «черные списки» блогеров, агентств и клиентов. Об этом заявил управляющий партнёр BlackLight  и сооснователь объединения Максим Перлин.

«Мы, когда начали делать ассоциацию, поняли, что на своем уровне каждое агентство - член ассоциации в той или иной степени такие списки имеет. Мы подумали, что было бы неплохо их объединить», - передает ТАСС слова Перлина.

По его словам, такой список необходим для того, чтобы у недобросовестных участников сферы отсутствовали какие-либо рычаги влияния. Он уверен, что нужно выработать правила этичного поведения между блогерами и компаниями.

«Будет система, как в футболе, желтых и красных карточек. Если агентство доказывает, что блогер как-то некрасиво себя повел, то он получает сначала одно предупреждение в виде желтой карточки, потом он получает еще одну и еще одну. Наличие трех желтых карточек означает, что блогер получает красную карточку, и члены ассоциации, которые верифицировали это правило, перестают с этим блогером работать», - рассказал Перлин о механизме внесения в «черные списки».

Отметим, в Ассоциацию уже входят более 30 агентств, курирующих топовых инфлюенсеров из русскоязычной блогосферы. Основной целью объединения является развитие сферы инфлюенс-маркетинга, как важного сектора экономики. Также в АБА намерены привлекать инвесторов для развития отрасли, формировать единые правила и бенчмарки, проводить и публиковать исследования.

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