Украина разорвала соглашения с Россией в сфере ядерной безопасности

В Киеве уведомили о прекращении действия двух международных договоров.

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Украина прекращает действие двух соглашений с Россией в области ядерной безопасности. Об этом сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования страны.

«Государственная инспекция ядерного регулирования Украины прекращает действие международных договоров, касающихся сотрудничества стран (Украины и России. - Прим. ред.) в сфере ядерной безопасности», - говорится на сайте ведомства.

В частности, речь идет о соглашении о сотрудничестве между Министерством охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины и Федеральным надзором РФ по ядерной и радиационной безопасности, подписанном в Вене 19 сентября 1996 года. Кроме того, прекращается действие соглашения украинского Государственного комитета ядерного регулирования с российским ведомством об обмене информацией и сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях от 14 августа 2002 года.

Соответствующий приказ 24 июня подписан исполняющим обязанности председателя - главным госинспектором по ядерной и радиационной безопасности Олегом Кориковым. Уточняется, что о прекращении указанных договоров уведомлен МИД Украины.