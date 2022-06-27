Артиллерией по кварталам: подробности о новых украинских обстрелах Донецка и Еленовки

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Украинская артиллерия нанесла удар по Донецку сегодня утром. Корреспондент «Звезды» Павел Кольцов заявил, что пять снарядов калибра 122 миллиметра упали в Петровском районе города. Информации о жертвах и пострадавших нет.

По словам Кольцова, украинская артиллерия также обстреляла Еленовку. Этот поселок расположен рядом с позицией украинских военных, которые находятся в Новомихайловке. Удары наносятся по жилым кварталам артиллерией калибра 152 миллиметра. Информация о последствиях уточняется.

Накануне был нанесен удар по Горловке, в результате пять человек получили ранения, в том числе один ребенок. Одна женщина погибла, добавил корреспондент. По словам Кольцова, удары наносились как с помощью РСЗО, так и ствольной 152-мм артиллерии.

Он отметил, что в конце прошлой недели резко сократились обстрелы, противник перестал вести огонь из 155-мм артиллерии. Корреспондент это связывает с точным ударом, который нанесли российские военные по позициям ВСУ.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов