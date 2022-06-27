Умер актер фильма «Экипаж» Юрий Горобец

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Умер народный артист России Юрий Горобец. Артист скончался в воскресенье, 27 июня, ему было 90 лет. Об этом сообщили на сайте театра имени Пушкина.

«Сегодня, 26 июня 2022 года, на девяносто первом году жизни скончался народный артист России Юрий Васильевич Горобец. Советский и российский актер театра и кино», - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что «уже будучи артистом МХАТа им. Горького, он снова и снова возвращался на эту сцену, как приглашенный артист». Зрители помнят его в театральных ролях Глуховцева в «Днях нашей жизни», Давыдова в «Поднятой целине». Кроме этого, Горобец сыграл в таких фильмах, как «Хождение по мукам», «Экипаж», «Полосатый рейс», «Старая крепость».

С 1959 года Юрий Горобец снимался в кино, брал роли второго плана. В Театре имени Пушкина актер стал работать с 1961 года. С 1989 года Горобец выступал в МХАТ имени Горького.