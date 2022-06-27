Сотни пострадавших: полная людей трибуна рухнула на корриде в Колумбии

© Видео: @SnailRadio, Twitter © Фото: @SnailRadio, Twitter

Не менее четырех человек погибли и еще сотни пострадали после обрушения трибуны на стадионе во время корриды. Трагедия произошла в колумбийском городе Эль-Эспиналь в центре страны. Об этом пишет издание The Independent.

На опубликованных в сети кадрах видно, как во время выступления происходит обрушение части деревянных конструкций трибуны. Под обломками оказываются десятки зрителей.

В настоящий момент место происшествия оцеплено. Зрители эвакуированы, пострадавшие доставлены в больницу. Проводится разбор завалов. В причинах произошедшего предстоит разбираться полиции.