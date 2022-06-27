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Огненный шквал: как расчеты РСЗО «Град» уничтожают позиции ВСУ на Украине

05:00 27.06.2022
Для более точного наведения военнослужащие используют разведданные расчетов беспилотных летательных аппаратов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Западного военного округа (ЗВО) при выполнении огневых задач по уничтожению позиций ВСУ в ходе специальной военной операции. 

До позиций противника лишь несколько километров, машина готова к бою. Залп десятью снарядами. За шумом реактивного залпа не слышен даже собственный голос. Уже через минуту машина мчится на другую позицию. Такая тактика позволяет не только уйти от ответного удара противника, но и произвести следующий пуск по новым целям.

«Наша реактивная артиллерийская батарея успешно выполняет боевые задачи по поражению противника. Он у нас не дремлет. Поэтому приходится выполнять огневые задачи на разных дистанциях. Соответственно, часто меняем наши огневые позиции для того, чтобы не допустить поражения личного состава и уничтожения нашей техники. Поэтому приходится работать в разных условиях, и днем, и ночью. Мы приезжаем, занимаем огневую позицию, отрабатываем несколько плановых или неплановых целей, сворачиваемся и меняем дислокацию. Люди все привыкшие, люди все обучены. Личный состав уже натренирован. Выполняем все очень быстро, все очень маневренно», - рассказал журналистам старший офицер реактивной артиллерийской батареи Владислав.

Залпы фугасных и осколочных снарядов реактивных систем нещадно бьют по позициям противника. Ударная волна и осколки, которые разлетаются на сотни метров, уничтожают выявленные огневые позиции, укрепления, бронированную военную технику. Но чтобы добиться такой поражающей силы, необходимо правильно подготовить удар. Для этого снаряды оснащают особым взрывателем.

Самую важную роль в нанесении удара играет точное наведение. В этом артиллеристам Западного военного округа помогают расчеты беспилотных летательных аппаратов. Собранные данные оперативно передаются в полевые штабы и командирам реактивно-артиллерийских батарей. Ежедневно «Грады» наносят ВСУ невосполнимый ущерб. Массированные удары реактивных систем залпового огня не дают противнику укрепиться на ключевых направлениях. Крупные формирования несут потери и вынуждены отступать малыми группами, освобождая путь российским военным.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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