Украинская армия выпустила 8 снарядов по Горловке в ДНР

По данным представительства ДНР в СЦКК, ВСУ выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра.

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В Донецкой Народной республике украинская армия обстреляла Горловку. Так, по данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), ВСУ выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра.

«После 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07.20 - населенный пункт Ленинское - населенный пункт Горловка (поселок шахты Гагарина): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» в ходе специальной военной операции. . Огонь ведется по районам сосредоточения сил, артиллерийским и минометным батареям, командным пунктам и фортификационным сооружениям противника.