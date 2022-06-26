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Французов призвали немедленно ограничить потребление тепла и света

Елизавета Потейчук
07:42 26.06.2022
Кризис в сфере энергетики может представлять угрозу для социального и политического единства Франции, отмечено в послании ведущих энергокомпаний страны.
Французов призвали немедленно ограничить потребление тепла и света
© Фото: Peter Adams, XINHUA, Globallookpress
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Ведущие энергетические компании Франции, Engie, EDF и TotalEnergies, выразили обеспокоенность в связи с увеличением цен на сырье, которое спровоцировало сокращение поставок из России. Компании направили послание, в котором звучит призыв к бизнесу и гражданам страны в немедленном порядке ограничить потребление электричества, газа и нефтепродуктов.

«Мы призываем к осознанности и коллективным и индивидуальным действиям, чтобы каждый из нас - каждый потребитель, каждая компания - изменили свое поведение и немедленно ограничили потребление энергии, электроэнергии, газа и нефтепродуктов», - приводит текст письма издание Le Journal du Dimanche.

Также в документе уточняется, что кризис в сфере энергетики может представлять угрозу для социального и политического единства Франции.

Напомним, Франция с 15 июня перестала получать российский трубопроводный газ из Германии. На этом фоне глава «Газпрома» Алексей Миллер напомнил о полной готовности трубопровода «Северный поток - 2».

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